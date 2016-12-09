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Kılıçdaroğlu'ndan döviz tartışması: Erdoğan, doların en yüksek olduğu noktada bozdurdu

09 Aralık 2016 20:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Ben niye dolar hesabı tutmuyorum Türk Lirası'na güveniyorum. Bulsunlar Kılıçdaroğlu'nun euro veya dolar hesabı var mı diye. Çağrı yapıyorlar vatandaş dolarını bozdursun. Siz devleti yöneten kişiler olarak döviz geliri olmayan kişiler de dövizle borçlanabilir diye yetki verdiniz mi verdiniz. Şimdi dolar aldı başını gidiyor. Benim dolarım yok ki zaten. Ben kendi ülkemin parasına güveniyorum. Şimdi doları aldın en üstteyken bozdurdun vatandaşın cebinde dolar mı var? Berberin cebinde dolar mı var? 30 milyon avrosu vardı Bilal Bey'in neredeydi bu paralar. Ayakkabı kutusundaki dolarlar iade edildi mi? Edildi. O doları bozdurdu mu?"

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