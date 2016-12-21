Kılıçdaroğlu'ndan 'Başkanlık Sistemi' çıkışı: Bahçeli'ye yargının bağımsız olacağını sattılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başkanlık sistemini eleştirerek "Bahçeli'ye yargının bağımsız olacağını sattılar" dedi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şöyle konuştu; Seçim propagandalarına katılıyor ama yargıyı da ben kontrol edeceğim diyor. Yargıtayın 15 üyesinden 12'sini ben atayacağım diyor. Diğerlerini de Meclis'te çoğunluğunu oluşturduğu kendi vekilleri belirleyecek. Sonra yargı bağımsızdır diye bize satacaklar. Bahçeli'ye sattılar ama bize satamazlar! Vatandaşın çıkarını hiçbir siyasi ayrım yapmadan savunmak zorundayız.