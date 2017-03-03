Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki: Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Sivas dernekleri ile biraya geldi. Almanya'nın, Bekir Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya'da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin 2 bakanı konuşmak ister siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz. Onlar da çıkmalı kendi düşüncelerini açıklayabilmeli. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir" diye konuştu