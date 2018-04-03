Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla yaptığı karakol ziyaretine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç ve 'Yaylalar' türküsünü söyle bakalım" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Afrin'de 52 şehidimiz var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet, şarkılar türküler… Bir ülkenin değeri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kişi hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de yaylalar türküsünü söyle. Gücün yetiyorsa ve ahlak kalmışsa. AK Parti'nin üzerinde metal yorgunluğu vardı, Afrin'de metal yorgunluğu kalktı. Türkiye'yi bu hale getirenlere ders verecek olan bu ülkenin kadınlarıdır."