Kılıçdaroğlu'yla yolda karşılaşan kadın dert yandı: Bugün çocuğumu okula aç gönderdim, tüm Türkiye duysun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Şanlıurfalı genç bir kadın çalışamadığını belirterek, “Çalışamayanlar ne yapsın? Ne yesinler, ne içsinler? Ben çocuğumu okula aç gönderiyorum. Çünkü şartlarım izin vermiyor” diye isyan etti. Kılıçdaroğlu, genç kadına, “Çok büyük bir acı, bir annenin çocuğunu aç göndermesi” karşılığını verdi. Engelli bir yurttaş ise "11 sene mahkemem sürdü, ret cevabı geldi. 11 sene. Emekliyim, 3 TL cebimde para var. Sizi bekliyorum, bir an önce gelsin gelmekte olan" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa’daki ilk durağı Balıklıgöl oldu. Göldeki balıklara dilek tutarak yem atan Kılıçdaroğlu, Hz. İbrahim Makamı'nı ziyaret ederek dua okudu.

“Bir an önce gelsin gelmekte olan"

Kılıçdaroğlu, daha sonra çarşıda esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Hz. İbrahim Makamı'nın bahçesinde Kılıçdaroğlu'nu gören bir yurttaş, iş kazası nedeniyle engelli olduğunu söyleyerek, "11 sene mahkeme sürdü, 11 sene. Ret cevabı geldi. Emekliyim, cebimde 3 milyon (3 TL) para var. Sizi bekliyorum, bir an önce gelsin gelmekte olan" diye dert yandı.

"Sahipsiz hissetmeyin"

Şanlıurfa'nın çok fazla sorunu olduğunu ifade eden dönerci ise "Çok sorunu var, elektriğinden tut, yoksulluğundan, A'dan Z'ye kadar eksikleri var. Sayın Başkan, size ne desek de boştur. Siz işin içindesiniz. Sorunları biliyorsunuz, sayın Milletvekili Aziz Bey (CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık) de biliyor. Sorunlarımızı ona da ilettim. Sahipsiz bir memleket, sahip çıkmanızı isteriz" dedi. Kılıçdaroğlu ise esnafa, "Sahipsiz hissetmeyin, bütün sorunlarınızı çözeceğiz inşallah. Buraya belki yeteri kadar gelmiyoruz. Doğru, halkısınız" diye karşılık verdi. Esnaf, Kılıçdaroğlu'na ziyaretten dolayı memnun kaldığını belirterek teşekkür etti.

"Sizlere ihtiyacımız var"

Bir baharat dükkanında esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Vallahi bizim hanım isot olmadan sofraya oturmuyor" dedi ve işlerin nasıl olduğunu sordu. Baharatçı ise "Allah razı olsun, sizlere duacıyız. Artık Urfa tek bir partiye mahkum değil. Olmamalı. Sizlere ihtiyacımız var" dedi. Kılıçdaroğlu da esnafa, "İnşallah, geleceğiz, Urfa'nın sorunlarını dile getireceğiz. Var olan sorunları da inşallah çözeceğiz el birliğiyle" karşılığın verdi. Esnaf, "Zaten halkın yanında bir siz varsınız, Allah sizden razı olsun" diyerek ziyaretten dolayı teşekkür etti.

"Sen Erdoğan'ı boş ver"

Bir başka yurttaş ise Kılıçdaroğlu'na, "Sen Erdoğan'ı boş ver, millete ne vaat edeceğini söyle. Sen Tayyip'i bırak, Tayyip kendi işine baksın. Hoş geldiniz" dedi.

"Çocuğumu okula aç gönderdim"

Kemal Kılıçdaroğlu’yla yolda karşılaşan Şanlıurfalı bir kadın da çalışamadığını belirterek yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

“Çalışamayanlar ne yapsın? Ne yesinler, ne içsinler? Ben bugün çocuğumu okula aç gönderiyorum. Çünkü şartlarım izin vermiyor. Ne yapmamız gerekiyor da biz geçimizi sağlayalım, kiramızı ödeyelim? İş deseniz, iş yok. Maddi anlamda devlet hiçbir şekilde destek sağlamıyor. Ne yapmamız lazım? Açık açık söylüyorum basının önünde, hırsızlık mı yapalım? Çok özür diliyorum, kadın olarak kendimizi mi satalım kadın olarak, eşimiz yoksa?”

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfalı kadına “Biraz sabredin, hepsi düzelecek inşallah” karşılığını verdi. Kadın da sözlerini “İşte çözülmüyor. Ben bugün çocuğumu okula aç gönderdim. Tüm Türkiye de duysun yani” diye sürdürdü. Kılıçdaroğlu, kadına, “Çok büyük bir acı, bir annenin çocuğunu aç göndermesi” diye karşılık verdi. Şanlıurfalı kadın, sorunlarını anlatırken şöyle devam etti:

"İnanın, 27 yaşındayım, utanıyorum"

“İnanmazsanız gösterebilirim. Bu parmaklarım mor. Sabah vurdum, vurmak zorunda kaldım. Çünkü ona diretemiyorum, kendime diretebiliyorum. İnanın, 27 yaşındayım, utanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktan utanıyorum. Yalvarıyorum; kim geçerse geçsin başa, lütfen belli bir seviye gelsin, eski bir düzen olsun. Gerçekten açlıktan ölüyor herkes”

"13- 15 tane milletvekilimiz var, bir tanesini bugüne kadar görmedik"

Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret ederken bir yurttaş puşi hediye ederek boynuna doladı ve "Hoş oldu. Hoş geldiniz" dedi. Kılıçdaroğlu, yurttaşa teşekkür etti.

Bir başka baharatçı da Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'ya gelmesi sebebiyle teşekkür ederken, "13- 15 tane milletvekilimiz var, bir tanesini bugüne kadar görmedik. Allah sizden razı olsun. Bir genel başkan olarak buraya sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Emin olun, iki senedir bir rögarımı yapamadılar. Fen işlerine gidiyorum, diyor ki 'park ve bahçeye git.' Park ve bahçeye gidiyorum, bana diyor ki 'belediyeye git.' Belediyeye gidiyorum, diyor ki 'benim işim değil, git kendin yap.' Allah sizden razı olsun, bir el atın" diye konuştu.

Çarşıda esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfalıların ilgisi yoğundu. Yurttaşlar, sık sık Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdiler.

Kaynak: ANKA