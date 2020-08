Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller grup toplantısına 'adalet' yazılı maske ile katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, Meclis grup toplantısına “adalet” yazılı maske ile katıldı. Kılıçdaroğlu, “adalet şarkısı” ile salona girdi. Milletvekilleri de “hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla CHP liderini karşıladı. Kılıçdaroğlu, "Beni duygulandırıyorsunuz" yanıtını verdi. CHP lideri konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkarken maskesini çıkarttı.

CHP’li milletvekilleri de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün üçüncü yıl dönümü dolayısıyla “adalet” yazılı maske takarak grup toplantısına katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı “milletvekillerinin yeri cezaevi değil genel kurul sıralarıdır” tepkisini gösterirken, CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, şöyle konuştu:

"Bir ülkede adalete susamış milyonların sesi olan bu yürüyüş hak hukuk adalet teması üzerine kurulmuştu ve her gün sayıları binlere, on binlere, yüz binlere ulaşan yürüyüşlerimizin sonunda İstanbul’da milyonlarla buluştuğu dev bir toplantıya dönüşmüştü. Hak hukuk adalet arayışlarının arandığı bir ülkenin iyi yönetilemediğinin tipik bir göstergesidir. Adaletin arayışının sürdüğü bir ülkede insanalar huzurlu olamaz. Demokrasi tam değildir. Kadın erkek eşitliği tam değildir. Yargı bağımsız değildir. Bu bakımdan bu yürüyüş dünya siyasi tarihimizde yer eden bir yürüyüş olarak hafızalara kazınmıştır. Ben de bu yürüyüşün bir parçası olmaktan büyük bir onur duyuyorum ve diliyorum ki ülkemiz adalet arayışını bir an önce sonlandırır ve bütün dünya ülkelerinin saygıyla bahsedeceği bir adalet düzlemine mutlaka gelir."

Kaynak: ANKA