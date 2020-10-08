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Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a sert ‘mümin’ yanıtı!

"Hükümetlerin görevi, vatandaşlarımızdan yokluk karşısında sabretmesini istemek değil"

08 Ekim 2020 16:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için "Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, "Mümin, bu ülkede yatağa aç giren çocuklar var ise Saray’da oturmaz" derken Babacan ise "Yokluğa karşı sabredin diye nasihatte bulunmak bir hükümetin görevi değildir" dedi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında bir muhabirin “Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için ‘Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir’ dedi. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Mümin alçakgönüllüdür. Mümin kul hakkı yemez. Mümin, bu ülkede yatağa aç giren çocuklar var ise Saray’da oturmaz. Bir insanın söylemiyle eyleminin örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, ikiyüzlülük vardır. Dolayısıyla Erdoğan’ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum" dedi. 

Babacan ise aynı soruya yanıt olarak, "Hükümetlerin görevi, vatandaşlarımızdan yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, mümkün olduğunca en yüksek refah sevisini sunmaktır. Bunu yapamayıp da yokluğa karşı sabredin diye nasihatte bulunmak bir hükümetin görevi değildir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan ortak basın toplantısı: Ülke yönetilemiyor, Türkiye seçimi konuşmak zorunda

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali BabacanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluortak basın toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanmümin yanıtı

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