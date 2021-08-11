Kılıçdaroğlu, Van'da selin vurduğu Esenyamaç köyünü ziyaret etti: Bütün ihtiyaçları karşılayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Köyde selden zarar gören evlerin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, köye bir cami de yapılacağını ifade etti.

"Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Hep beraber vatandaşlarımızın dertlerine sorunlarına kilitlendik. O dertlerin sorunları aşmak için elimizden gelen çabayı veriyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketine de değinerek "Can kaybı da var. Ölene Allahtan rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız, grup başkanvekilimiz orada. Oradaki sorunlar için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.