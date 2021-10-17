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Kılıçdaroğlu uçakta vatandaşlarla birlikte seyahat etti

Videoyu paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan paylaşıma "Halk için halkla beraber" diye yazdı

17 Ekim 2021 18:55

T24 Video Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla dönüşünde tarifeli uçağa bindiği görüntüleri, "Muğla dönüşü Genel Başkan'ımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, ekonomi sınıfında seyahat etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, çalıştay sonrası Ankara'ya tarifeli uçakla döndü. Uçakta Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Ali Öztunç, uçağa biniş görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Öztunç, paylaşımına, "Muğla dönüşü Genel Başkan'ımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber" notunu düştü.

Ekonomi sınıfında seyahat eden Kılıçdaroğlu, uçağa bindiğinde alkış sesi duyuldu. Kılıçdaroğlu, alkışa elini göğsüne götürerek karşılık verdi.

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