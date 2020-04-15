Kılıçdaroğlu T24'te: Milli Mücadele'de bile açık olan Meclis niye kapatılıyor; AKP yaptıklarıyla iktidarının sonunu getiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'in Koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün kapalı tutulacak olmasını eleştirerek "Milli Mücadele'de bile açık olan Meclis niye kapatılıyor; bunu doğru bulmuyoruz. İktidar yaptıklarıyla kendi iktidarının sonunu getiriyor"dedi.

T24 Yazarı Murat Sabuncu'nun gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Meclis'in böyle bir dönemde kapalı tutulmak istenmesini anlamadıklarını, AK Parti ve ortağı MHP'nin 'torba yasaları getirdik, artık parlamentoya ihtiyaç yok' diye düşünmüş olabileceklerini söyledi. Meclis'in kapatılmasının 'tek adam rejiminin' bir sonucu olduğu ifade eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan her şeyi halleder anlayışının yanlış olduğunu kaydetti.

Meclis'ten geçen ve yasalaşan infaz indirimi düzenlemesinin adalet duygusunu zedelediğine vurgu yapan CHP lideri "Eline bıçak alan çıkıyor, elinde kalem olan ise hapiste olacak. Bunu hiçbir ahlak ve vicdan kabul etmez" dedi.

Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu "Umarım AYM geçmişte adaleti sağlamaya yönelik kararlarını dikkate alır" diye konuştu.

Murat Sabuncu'nun YÖK Kanunu'nda yeni düzenlemenin akademisyen ihraçlarının kolaylaştıracağını aynı zamanda Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına yol açacağını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu "Üniversitelerde her düşünce özgürce tartışılabilmeli, üniversiteler üzerinden siyasal hesaplaşmayı doğru bulmam" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaz Görünümlü Bölge'de yaptırdığı yapının yıkılmasıyla ilgili haberlere 'terör' soruşturma açılmasını da değerlendiren CHP lideri "Haberlerin hepsi doğru, bu Cumhuriyet'e verilmek istenen bir gözdağıdır.Ne yaparlarsa yapsınlar alınan her karar kendi sonlarını biraz daha hızlı getiriyor" dedi.

CHP'li belediyelerin bağış kampanyasının engellenmesi tartışmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Belediyelerin bağış toplama hakkı vardır, yasaldır. Aşevlerinin bile hesapları bloke edildi, bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir kindir, nasıl bir ayrışmadır. İnsan olarak utanıyorum. İyilikte yarışalım diyoruz elimizi kolumuzu bağlıyorlar" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan/çıkacak ekonomik kötüleşmenin yoksulları etkilememesi için Aile Yardımları Sigorta'sının olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu bunun bir yasal bir düzenleme olarak, hak olarak ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Servet vergisi konusundaki soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Siyaset bu konuya sermayeyi ürkütmemek için uzak duruyor. Bu ülkede israfı önlerseniz paramız birikir. İsrafı itibar olarak algılamazsak, dolar bazındaki ihale ile yol ve köprü geçişleri için garanti ödemelerini TL'ye çevirirsek, bunlara yapılan garanti ödemelerini 1 yıl süreyle ertelersek, çünkü 2020'de en az 6 milyar liranın üzerinde para ödenmesi gerekiyor, ABD'deki TÜRKEN Vakfı'na kamudan aktarılan 22 milyon doları Türkiye'ye getirirsek servet vergisinden alınacak paradan daha çok para toplarsınız" dedi.

Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili de "Bir partinin iç meselesi, Süleyman Bey, istifa ederek Erdoğan'ı rahatlatmak, Erdoğan da Soylu'yu paratoner olarak kullanmak istedi" dedi.

CHP lideri İstanbul'da yapılacak sahra hastaneleri sürecinde bile rant düşünüldüğünü belirtti.