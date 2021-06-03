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Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, bu ülkede yoksulluğu bitireceğim

03 Haziran 2021 18:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetemiyorlar. Devlet yönetilmiyor, savruluyor. Ama biz demokratik yollardan bu sorunu çözeceğiz. Birlikte, dostlarımızla beraber.  Sözüm söz, bu ülkede yoksulluğu bitireceğim. Bu ülke aslında çok zengin bir ülke. Ama en büyük zenginliklerimiz maalesef heder oluyor." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Benim siyasetten hiçbir beklentim yoktur. Tek isteğim var, bu ülkede kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun her evde huzurun olmasıdır. Bunun mücadelesini veriyorum zaten. Bu mücadeleyi vermek zorundayım.  Yoksa aldığım aylığı vicdanıma göre haketmiyorum demektir. Bana milletvekilliği aylığını vatandaş ödüyor, onun vergisiyle alıyorum ben bunu. O zaman onun hakkını ödemek zorundayım. İşsizlik varsa önleyeceksiniz. Nasıl? Türkiye ürettiği zaman işsizlik biter zaten. Üretimden koparsınız Türkiye’yi işsiz çıkar ortaya. Çıkıp şu sorunun cevabını veriyorlar mı millete, ‘İşsizliği şöyle önleyeceğiz’ diye. Veremezler, yok zaten, olsaydı yaparlardı zaten.Devleti yönetemiyorlar. Devlet yönetilmiyor, savruluyor. Ama biz demokratik yollardan bu sorunu çözeceğiz. Birlikte, dostlarımızla beraber. Bu ülke aslında çok zengin bir ülke. Ama en büyük zenginliklerimiz maalesef heder oluyor."

Kemal KılıçdaroğluCHPyoksulluk

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