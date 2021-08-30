Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamasında; “Önümüzdeki yıl cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. 100 yıl içinde çok badire atlattık. Sorunlarımız oldu. Ama Cumhuriyet’i yaşattık, yaşatmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Güzel demokrasimizi, Mustafa Kemal’in idealinde olan demokrasiyi mutlaka ama mutlaka getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Parkı’nda düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları etkinliğine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte sahnede Kılıçdaroğlu'na çiçek verildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "30 Ağustos’un üzerinden 99 yıl geçti. Önümüzdeki yıl cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. 100 yıl geçmiş. 100 yıl içinde çok badireyi atlattık. Sorunlarımız oldu. Ama cumhuriyeti yaşattık ve yaşatmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız" dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Güzel demokrasimizi, Mustafa Kemal’in idealinde olan demokrasiyi mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Düşüncesi özgür, söylemlerinde hiçbir kısıtlama olmayan, rahatlıkla herkesin düşüncesini ifade ettiği, hep birlikte yaşadığımız, barış içinde yaşadığımız, güzellikler içinde yaşadığımız güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum. Bunu inşallah hep birlikte yapacağız.”

Kaynak: ANKA