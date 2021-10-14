Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' uyarısını yorumlayan Muharrem İnce bir anısını anlattı: Her gece beyaz bir araç balkonumun karşısına geliyordu...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun "Siyasi cinayet kaygım var" sözlerini değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, başına gelen ilginç bir olayı da anlattı. İnce, "Her akşam aynı saatte beyaz bir araç, tam benim balkonumun karşına geliyor ve yaklaşık 2 saat aynı yerde, ışığı açık. O kadar rahatsız edici ki. Sonra öğrendik ki; adamcağız, evde karısı internete girmesine izin vermiyormuş' diyerek yanındakileri güldürdü.

"Her gece aynı araç balkonumun önüne geliyordu"

Konuyla ilgili başına gelen ilginç bir hikayeyi de anlatan Muharrem İnce, "Paranoyak olmamak lazım. Ben size bir şey anlatayım. Ben Ankara'da bir apartman dairesinde yaşıyorum. Aparmanın karşısında sıra sıra dükkanlar var. Her akşam aynı saatte beyaz bir araç, tam benim balkonumun karşına geliyor ve yaklaşık 2 saat aynı yerde, ışığı açık. O kadar rahatsız edici ki. Toros değil. Sonra öğrendik ki; adamcağız, evde karısı internete girmesine izin vermiyormuş. O dükkan da arkadaşınınmış orada aracının içinde internete giriyormuş. Tabii ki önlem alalım. Ama abartmadan, toplumu germeden" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Ahmet Hakan ve konuklar kahkaha attı.