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Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden Esra Dirican: Cumhuriyete gölge düşürmeye çalışan her hareketi aklımıza mıh gibi kazıyoruz

26 Temmuz 2020 14:41

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Genel Kurultayı'nı yapıyor. 6. kez CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi için anahtar listesi belli oldu.  Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi üyeliği için 237, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 50 başvuru yapıldı. 

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden olduğu belirtilen ve dikkat çeken isimlerden Esra Dirican, "Cumhuriyete gölge düşürmeye çalışan her hareketi aklımıza mıh gibi kazıyoruz" diye konuştu.

Dirican, kurultayda yaptığı konuşmasında parti büyüklerine genç CHP'liler adına seslendi. Dirican, "Bizim isteklerimiz çok basit. Daha adaletli bir gelecek istiyoruz. Görev almaktan asla çekinmeyiz. Biz Türk gençliği olarak bu iktidarın bize bir gençlik borçlu olduğuna eminiz" dedi. 

 

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