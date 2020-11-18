Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı eleştiren tweet'ini kaldıran Cemal Enginyurt'tan açıklama!

T24 Haber Merkezi

Hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditlerini attığı bir tweet ile eleştirdi, daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

T24'e söz konusu tweet'ini kaldırması ile ilgili konuşan Enginyurt, "Mesaj amacına ulaştı" dedi ve şunları söyledi;

"Ne yapacak, vuracak mı?"

"Doğru bulmuyorum. Siyasetçiler birbirini eleştirebilir. Siyaset dışındaki ya da içindekilerin bir insanı, bir babayı, bir parti genel başkanı tehdit etmesi, hakarette bulunması doğru değil. Ne yapacak vuracak mı?"

Enginyurt tweet'ine hem olumlu hem olumsuz tepkiler geldiğini de ifade etti.

Enginyurt, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehdit içeren sözlerini eleştirdiği ve kaldırdığı tweet'inde "CHP Genel Başkanı'nı sevmeyebilirsiniz, fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti genel başkanına ağır hakaret etme hakkı yoktur" diye yazdı.

(Enginyurt'un ilgili tweet'i)

(Paylaşımı kaldırdıktan sonra Enginyurt'un Twitter profili)

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Çok sık eleştiriyor CHP'yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" demiş ve "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sormuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın" gibi tehdit içerikli ifadelerle seslenmişti.