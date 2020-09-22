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Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye ziyaret; siyah kurdele takıldı

Bahçeli, TTB için ‘ihanet oluşumu’ demiş ve ‘kapatılsın’ çağrısı yapmıştı

22 Eylül 2020 12:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı TTB'yi ziyaret etti.

CHP lideri, TTB'ye gelişinde Başkan Sinan Adıyaman tarafından karşılandı, yakasına pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının anmasında simgeleşen siyah kurdele takıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ‘ihanet oluşumu’ dediği ve ‘kapatılsın’ çağrısı yaptığı Türk Tabipleri Birliği (TTB), siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TTB’ye destek ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na siyah kurdele takıldı. 

Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz günlerde yetkililere ‘Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz’ diye seslenmiş; on binlerce hekim ve sağlık çalışanı yakasına “siyah kurdeleler” takmıştı.

Bu farkındalık etkinliğinin yapıldığı sıralarda MHP lideri Devlet Bahçeli, “Adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” çağrısında bulunmuştu.

 

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