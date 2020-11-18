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Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım: Ben vatanımı, bayrağımı, milletimi, 83 milyonu seviyorum

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dünkü grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünü paylaştı

18 Kasım 2020 11:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dünkü grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünü paylaşarak üstüne "Ben vatanımı seviyorum, bayrağımı seviyorum, milletimi seviyorum, 83 milyonu seviyorum" diye yazdı. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki konuşması şöyle;

"Seçim dönemi olduğunda teröristin mektubunu alırlar, okuturlar. Sonra da piyasaya çıkıp 'Ben ülkücüyüm, ben milliyetçiyim' derler. Sen ne ülkücüsün ne de milliyetçisin kardeşim. Seçim döneminde teröristin kardeşini çıkaracaksın televizyonlara sonra gelip beni suçlayacaksın. İnsan da biraz ahlak olur. İmralı'ya masa kurana destek vereceksin, 'Ülkücüyüm, milliyetçiyim' diyeceksin. Ona karşı çıkana da 'Sen neden AK Parti'yi desteklemiyorsun' diyeceksin, desteklemem. Ben vatanımı, bayrağımı, milletimi, 83 milyonu seviyorum"

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