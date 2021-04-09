Kılıçdaroğlu'ndan, kendisine gemi maketi hediye eden belediye başkanına: Artık bir gemimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop gezisini Ayancık ilçesini ziyaret ederek tamamladı. CHP’li Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’nın yelkenli gemi maketi hediye ettiği Kılıçdaroğlu, “Artık bir gemimiz var” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sinop’taki son durağı CHP’nin yönetimde olduğu Ayancık Belediyesi oldu. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlara Türkiye’nin kötüye gittiğinin farkında olduğunu belirterek, “Ama asla umutsuz olmayın, hep beraber, hep birlikte tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getireceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Çocuklarımız bu güzel Türkiye’de umut içinde yaşayacaklar. Sizden istediğim umudunuzu kaybetmeyin” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ayancık Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin aynısını Türkiye’nin bütün coğrafyasına götüreceklerini vurgulayarak, “Hizmetin ne olduğunu görecekler, verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz. Belediye başkanımız nasıl harcadığı her kuruşun hesabını Ayancık halkına veriyorsa, biz de 83 milyondan topladığımız verginin hesabını 83 milyona vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız” dedi.

"Artık bir gemimiz var"

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’yı makamında ziyaret etti. Kaya, Kılıçdaroğlu’na yelkenli gemi maketi hediye etti. Kılıçdaroğlu, “Artık bir gemimiz var” diye espri yaptı. Kılıçdaroğlu’na yöresel lezzetler ve takılardan da hediye edildi.