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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na, "Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?" esprisi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na, "Sayın Başkan, buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi" şeklinde espri yaptı

17 Ekim 2020 11:45

İSKİ’nin İstanbul Baltalimanı’ndaki arıtma tesisi inşaatı ve Kadıköy’deki “Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi”nde incelemelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Sayın Başkan, buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi" şeklinde espri yaptı.

Kılıçdaroğlu,  “Adım Adım İktidar Toplantısı”nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sona yaklaşan projelerini yerinde inceledi

“İstanbullular kazandı"

İSKİ Baltalimanı Arıtma Tesislerinde çalışmalarla ilgili bilgi veren İmamoğlu, tesislerin beton bölümlerini sanatçılara çalışma alanı olarak tahsis edeceklerini aktardı. İmamoğlu, "Yolda Genel Başkanımızla konuştuk, bir karar aldık. Blok binaları sanat eserine dönüştürüleceğiz diye karar birliğine vardık" dedi. Kılıçdaroğlu da “Sanatçılar bu işi halleder" karşılığını verdi. 

Yüksek maliyeti nedeniyle ve çevreye vereceği zararlar hesaplanarak yapımından vazgeçilen Silahtarağa'daki tesisle ilgili konuşan İmamoğlu, “Haliç kıyısına yapılacak tesisten, Haliç'i kurtardık. Orada yapılması planlanan arıtma tesisinde, nasıl burada yapılan arıtma Boğaz’a veriliyorsa, oradaki suyun da Haliç'e verilmesi planlanıyordu. Tam da bu, Haliç'in cinayeti olacaktı. Hem 1 milyarı aşan maliyetten kurtulduk hem Haliç'i kurtardık hem de Silahtarağa'da, 100 dönüm üzerinde yeşil alan kazandık. Bir taşla 3 kuş vurduk” dedi. Kılıçdaroğlu ise "Üçünde de İstanbullular kazandı" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra yıllardır tamamlanamayan Kadıköy Hasanpaşa’daki “Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi”nde incelemelerde bulundu. 

"Gökdelen mi yapacaksın"

Kılıçdaroğlu burada İmamoğlu’na dönerek, "Sayın Başkan, buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi" diye espri yaparken İmamoğlu da "Yok, yok Genel Başkan’ım. Aslında çocuk, genç odaklı kütüphanesi, kitapçısı, kafeteryası olacak. Çok güzel bir sahnesi var" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu ise "Çok güzel bir kültür merkezi olacak. İstanbullular keyif alacak, Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İstanbul’un her tarafında buna benzer kültür merkezleri oluşur. Zaten Başkan da kararlı; ‘Yapacağım’ diyor” dedi.

Kaynak: ANKA

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