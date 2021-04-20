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Kılıçdaroğlu’ndan iktidara “128 milyar dolar” tepkisi: Çok ah aldınız çok!

"128 milyar dolar markette alarm takılan bebek mamasını alamayan annenin parasıdır"

20 Nisan 2021 19:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümü Twitter hesabından paylaştı ve iktidara "Çok ah aldınız çok!" dedi. 

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi;

"128 milyar dolar kimindir?' Markette alarm takılan bebek mamasını alamayan annenin parasıdır. Dükkanını kapatıp, ceketini alıp, evine mahcup bir şekilde giden esnafın parasıdır. Yıllarını, emeğini verdiği dükkanını kapatan vatandaşın parasıdır. Lokantada çalışan işçinin parasıdır. İnşaatlarda alın teriyle çalışan işçilerin parasıdır. Her türlü engellemeye rağmen toprağı işleyen, karnımızın doymasına katkı veren çiftçinin parasıdır. Evinde ailesini, sevdiklerini bırakıp 'bir kişiyi daha kurtarabilir miyim?' diye çalışan sağlıkçıların parasıdır. Hakkı verilmeyen polislerin parasıdır" dedi. 

 
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