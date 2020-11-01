Kılıçdaroğlu'ndan hastanede tedavi gören depremzedelere ziyaret: "Mezardan çıktık, tek hatırladığım bu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. Ziyarette öğrencisiyle birlikte enkaz altında kalan genç öğretmenin anlattıkları, dinleyenlerin gözlerini doldurdu. Depremzede öğretmen, "Mezardan çıktık, tek hatırladığım bu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi Rektörü Necdet Budak'tan depremzedelerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Travma ve yoğun bakım ünitelerinde tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, yaralılarla ilgilendi.