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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere rap şarkıyla '19 Mayıs' mesajı: 'Söz veriyorum'

18 Mayıs 2020 17:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından gençlerin hazırladığı bir rap şarkısına ait klibi yayınladı. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda “Sevgili Gençler; söz sizin demiştim. Yolladığınız binlerce mesajla sözünüzü hatta klibinizi aldım. Kurtuluşumuzun ilk adımının 101. yılında aydınlık güzel bir gelecek için ben de sizlere söz veriyorum ve herkesi gençlere söz vermeye davet ediyorum” dedi. 

Önceki günlerde yaptığı paylaşımlarda gençlere “Gelecek sizin, söz sizin” mesajı veren Kılıçdaroğlu, bugün ise (18 Mayıs) gençlerden gelen bir rap şarkına ait klibi paylaştı. Şarkının sözlerinde gençlerin sınav, gelecek, özgürlük ve diğer sorunlarıyla ilgili mesajlar yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, gençler tarafından kendisine ulaştırılan video klibi şu sözlerle paylaştı:

“Sevgili Gençler; söz sizin demiştim. Yolladığınız binlerce mesajla sözünüzü hatta klibinizi aldım. Kurtuluşumuzun ilk adımının 101. yılında aydınlık güzel bir gelecek için ben de sizlere söz veriyorum ve herkesi gençlere söz vermeye davet ediyorum.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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