Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum, nereye gitti bu paralar?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum..." diyerek bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Nereye gitti bu paralar" sorusunu yöneltti.
17 Ocak 2021 18:22
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Nereye gitti bu paralar?" sorusunu yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum..." diyerek bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Nereye gitti bu paralar" sorusunu yöneltti.
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