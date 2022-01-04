Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Mahsuni Şerif'le 'eşkiya' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gitmesi hakkında 'eşkiyalık' diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mahsuni Şerif dizeleriyle yanıt verdiği anları paylaştı. Kılıçdaroğlu o anları "Görüntüde Erdoğan gençlere şiir okur, şarkı söyler; gerçekte ise kapalı kapılar arkasında paralel vakıflar üzerinden torpiller planlar, kul hakkı yer. Neden gittim o zincirli kilitli kapılara, sormuş; Mahzuni Şerif’in türküsü ile cevap vereyim..." notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okuduğu Mahsuni Şerif dizeleri şöyle;

"Kurban gelir payın yoktur / Haftan yoktur ayın yoktur / Ankara'da dayın yoktur / Mamudo kurban niye doğdun?"

Kılıçdaroğlu dizeleri okuduktan sonra şu ifadeleri kullandı;

"Ben işte Ankara'da dayısı olmayanlar için sesi olmak için oraya gittim, var dayınız var, Ankara'da amcanız, dayınız, dedeniz var. Fitil fitil burunlarından getireceğiz. Sizin hakkınızı savunacağız."