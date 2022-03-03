Kılıçdaroğlu'ndan "beşli çete" çıkışı: Size huzur yok, uyku yok; ibreti alem olacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı video ile elektrik faturasını ödememe kararının arkasında duracağını ifade ederek " Şahsi protestoma devam edeceğim" dedi.

Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık"

"Saraylılar tatlı peşinde, sizin ise tuzunuz yok" diyen Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına ilişkin açıklamasını hatırlattı. Kılıçdaroğlu "Saraydaki şahsa seslendim 'elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık. Anlatıyorlar ya 'dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu' diye. Bunu asıl nedeni Türk Lirası'nın yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye" diye konuştu.

"Bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek bu beşli çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı trollerini teşkilatlarını finanse edecekler" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ey yerel oligarklar, sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir!"

"Hatırlarsanız 'iktidar olduğumuzda kuruş ödemem' demiştim o yapmak istedikleri 'Talan İstanbul' kanalına. Finansal akrabaları da uyarmıştım. Çeteleri korumak için ne demişti 'şahsım'. 'Söke söke sizden bu paraları alırlar' demişti. Ama buradan beşli çeteye de bir lafım olsun. Ey beşli çete siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saray'daki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor.



Gittiniz İngiltere'den mahalleler, villalar satın aldınız. Bankalar kurdunuz. Paranızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paralarınızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz. Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarına parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. Batı Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker alıyorlar. Aslında kimin parası o Rus halkını parası sevgili halkım, halkın parası.



Ey yerel oligarklar size mi yedirecekler sanıyorsunuz. Halkın parasını çaldınız. Çaldığınız parayı da Batılı 'nasıl yeriz' diye tetikte bekliyor. Size de huzur yok. Size de uyku yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi harambaşları sizi. Ama benim derdim siz de değilsiniz aslında. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara yani bu güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizi gözünüzün yaşına bakan namertttir!"