Kılıçdaroğlu: Kinle devlet yönetmeye kalkarsanız, yeni yaralar açarsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çıkışına ilişkin bir soruya yanıt verirken " Kinle devlet yönetmeye kalkarsanız, yeni yaralar açarsınız" dedi. Kimsenin kazanımlarının elinden alınması gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Örneğin başörtüsü olayı. Niye olsun? Başörtüsü. İster sokakta, ister kamu kurumunda rahatlıkla var. Niye geri adım atalım. Bu kazanımı büyütmeliyiz. Kimsenin en ufak tereddüt duymasını istemem" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 Kulis Ankara programında, gazeteciler Mustafa Yılmaz ve Sedat Bozkurt'un sorularını yanıtladı.

Geçmişte Türkiye'de başbakanların idam edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Mısır'da darbe olduğu zaman siyasi idamların yanlış olduğunu anlatmaları için iki milletvekili gönderdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu "Siyasi idamların yarattığı travmayı öğrenmek istiyorlarsa bizim tarihimize baksınlar, sakın bu yola girmesinler’ dedim.” diye konuştu.

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