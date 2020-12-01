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Kılıçdaroğlu: 'Katar Katar satılan' Türk malları var

"Biz onun korkulu rüyasıyız"

01 Aralık 2020 14:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, partinin yeni hazırladığı bir broşürü göstererek, "Yeni bir broşür hazırladık, içinde 'Katar Katar satılan' Türk malları var" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısı konuşmasında Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara satılmasına geniş yer ayırdı. Geçen haftalarda mahkeme kararıyla toplatılan CHP kitapçılarını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir broşür hazırladık 'Türkiye'yi yönetemiyorlar' diye. Herhalde bunu da yine bir mahkeme kararıyla toplatırlar. Ne var bu broşürümüzde, 'Katar Katar satılan' Türk malları var. Fabrikalar var, her şey var" dedi. 

Daha önce de Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin “Kıdem Tazminatında 10 Maddede Fon Aldatmacası” broşürünün dağıtımını yasaklamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kararın "saray talimatıyla alınan siyasi bir karar olduğunu" söylemişti. 

TIKLAYIN - CHP'nin yayımladığı iki kitaba toplatma kararı çıktı

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