Kılıçdaroğlu: İzmir'i hazmedemiyorlar çünkü...

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili açıklamaları şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin cemaate verdiği parsel parsel arsalar nerede? Onun hesabının sorulması lazım. Kimsenin endişesi olmasın, biz soracağız. Dün gazetelerde bir haber; "İzmir Büyükşehir'de FETÖ operasyonu. Olay ne biliyor musunuz? Bütün belediyelere giden bir yazı İzmir belediyesine de gelmiş. İzmir Büyükşehir'de 26 bin kişi çalışıyor, bunların bir kısmı zaten mükerrer, bir kısmı ayrılıp gitmiş. İlla operasyon yapacaksanız bakın Ankara orada duruyor, İstanbul orada duruyor. "İzmir'i hazmedemiyorlar, çünkü İzmir'in kredi notu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden daha fazla. Türkiye Cumhuriyeti borç, kredi isterken teminat vermek zorunda, İzmir Büyükşehir ise teminat vermek zorunda değil, istediği zaman alabilir. Çünkü hesapları açık, kuruşa kuruşa hesap veriyorlar."