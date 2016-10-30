Kılıçdaroğlu: İzlenimimiz Tezcan'a yönelik planlı bir saldırı olduğudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı hastanede ziyaret etti, "İzlenimimiz planlı bir saldırı olduğudur. CHP'ye karşı planlı saldırı yapılması bizi üzüyor. Provokasyonlara teslim olmayız. Kendisinin suç dosyası oldukça kabarık" dedi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin 'saldırganın ülkücü olduğu iddialarını' sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye’deki bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bütün ülkücülerin en az bizim kadar vatansever olduğunu biliyorum. Biz nasıl devletin geleceği için endişe taşıyorsak onlar da aynı kaygıyı taşıyor. Böyle bir insan ülkücü olamaz. Ancak ülkücüleri karalar" dedi.