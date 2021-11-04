Kılıçdaroğlu: İttifakı iktidara getirmek sizin elinizde; meraklanmayın geliyor gelmekte olan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İttifakı iktidara getirmek sizin elinizde. Meraklanmayın, az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Hep beraber halkın iktidarını getireceğiz” dedi. Millet İttifakı seçimi kazandığında çiftçinin ve esnafın borçlarının faizini ilk haftada sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Bir hafta içinde bunları yapacağız, altı ay içinde hep beraber rahat bir nefes alacağız” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yozgat programının son durağında Yerköy Belediyesi'ni ziyaret etti. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile görüşmesine geçmeden önce, belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Hep beraber rahat bir nefes alacağız"

"Şundan emin olmanızı isterim, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını birlikte çözeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz ve Türkiye’yi birlikte huzura kavuşturacağız. Hiç kimseyi inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. 83 milyon birlikte olacağız. Emin olun hep beraber Türkiye’yi büyüteceğiz. Gençlerin sorunu var, sorununu çözeceğiz. Çiftçinin sorunu var, sorununu çözeceğiz. Çiftçilere söz verdim, ittifak iktidar olduğunda çiftçilerin bankalara, diğer kurumlara olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnafın, esnaf kefalet ya da bankalara olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Bir hafta içinde bunları yapacağız, altı ay içinde hep beraber rahat bir nefes alacağız."

"Kadınlar için açıklamalar yapacağım"

"Önümüzdeki hafta kadınlar için açıklamalar yapacağım. Önümüzdeki hafta yapacağım açıklamayı bütün kadınların dinlemesini istiyorum. Özellikle ev kadınları için. İşsizlik var biliyorum. Bu bölgede var, Yozgat’ta var, Türkiye’nin her tarafında var. Bütün bunların yolu, İttifak’ı iktidara getirmekten geçiyor. İttifak’ı iktidara getirmek sizin elinizde. Meraklanmayın, az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Hep beraber halkın iktidarını getireceğiz."

Yerköy’ün il olmasını isteyen bir vatandaşa ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Ayaküstü söz veren bir kişi değilim. Oturur konuşuruz. Sizin bu bölgede güçlü bir yapınızın olduğunu, nüfus yapısının olduğunu, altyapı yatırımlarının olduğunu, yeteri kadar olmasa bile bunun geliştirilmesi gerektiğini biliyorum. İl olup olmamaya ben değil, beraber karar vermemiz lazım. Belki bir referandum yaparız. Siz istiyorsanız referandumla il yapılabilir. Siz istemezseniz il yapılmaz. Dolayısıyla bu çerçevede bakılması lazım. Bir kişinin iradesi değil, bütün Yerköylülerin iradesi önemlidir. Yerköylülerin iradesi il olma yönünde karar verirse, bizim boynumuz kıldan incedir."