Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan Akşener'e evinde bayram ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

Ziyaret maskeli gerçekleştirilirken Koronavirus salgını nedeniyle fiziksel mesafeye de dikkat edildi.

Akşener, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile evinin kapısında karşıladı.

İki lider başbaşa bir görüşme de yaptılar. İki lider yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde bulundular.