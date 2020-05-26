T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan Akşener'e evinde bayram ziyareti

26 Mayıs 2020 13:51

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

Ziyaret maskeli gerçekleştirilirken Koronavirus salgını nedeniyle fiziksel mesafeye de dikkat edildi.

Akşener, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile evinin kapısında karşıladı.

İki lider başbaşa bir görüşme de yaptılar. İki lider yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde bulundular.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlumeral akşenerimamoğlucanan kaftancıoğluev ziyaretiiyi partichpibbbaşkanıbayram ziyaretiistanbul

Diğer Videolar

Bebek’teki yat partisine polis baskını

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın açılması için "Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” sözleri gündem oldu

Dev çekirge 'Çağaboğan' Tunceli’de görüntülendi

Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı

Tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya salındı

Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılı | Gazeteci Çiğdem Toker: İktidar, Meclis'i araçsallaştırdı; kitlesini bağımlı kıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil...

Nesli tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildi!...

Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel iddiasını AKP'li Rumeysa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24