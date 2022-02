Kılıçdaroğlu: Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin, Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz

CHP'nin resmi twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana ziyaretinde yaptığı konuşmalardan bir derleme video paylaşıldı.

Video da Kılıçdaroğlu'nun, "Bütün şikayetleri biliyorum. Toplumun her kesimini dinliyorum. Şunun sözünü veriyorum, hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurarken şunu söyledi: Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu ilkeden yola çıkarak Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. İnşallah göreceksiniz. Her eve huzur getireceğiz, her eve bereketi getireceğiz. Bunu yapacağım size söz veriyorum. Söz veriyorum bu millet kucaklaşacak. Terörü bitireceğiz. Bu coğrafya da hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Söz veriyoruz beraber huzur içinde yaşayacağız." ifadeleri yer alıyor.