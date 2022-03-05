Kılıçdaroğlu: Erdoğan telaşlanmasın, bizi izlemeye devam etisin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Telaşlanmasın Erdoğan, bizi izlemeye devam etsin. Ama kendisine bir mesajım olmuştu. Elektrik zammındaki KDV’yi sıfırlasın, hazirana kadar. Ve bizi izlemeye devam etsin, görecek. Geliyor gelmekte olan” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın görevdeki 13. yılında düzenlenen “Cumhuriyetimizin II. Yüzyılına Yeni Adım” programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "ittifakın Cumhurbaşkanı adayının olmadığı" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Telaşlanmasın Erdoğan, bizi izlemeye devam etsin. Ama kendisine bir mesajım olmuştu. Elektrik zammındaki KDV’yi sıfırlasın, hazirana kadar. Ve bizi izlemeye devam etsin görecek. Geliyor gelmekte olan” diye konuştu.