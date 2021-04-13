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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bizimki “Ay’a sert iniş yapacağım” diyor

"Aya sert iniş yapan, vatandaşa soğan doğratıyor şimdi, patates dağıtıyor"

13 Nisan 2021 20:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Aya sert iniş yapan, vatandaşa soğan doğratıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi" dediği anları paylaştı. Videoyu Twitter'da paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşıma "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bizimki 'Ay’a sert iniş yapacağım' diyor" notunu düştü. 

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Bizim belediye başkanlarımıza biz talimat vermiştik. Olabildiğince kendi imkanları ölçüsünde alıyorlardı. Çiftçinin hakkına ve hukukuna sahip çıkamayan bir siyasi iktidar... Defalarca söyledik ancak ondan sonra... Kuru soğanı da aynı şekilde... Almaya başladılar ya da başlayacaklar. Beyefendi 'Aya sert iniş yapacağız' diyordu. Aya sert iniş yapan, vatandaşa soğan doğratıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla şu mantığa bakın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayının başlarında yaptığı bir konuşmada 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz demişti. 

 

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