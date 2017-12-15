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Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti: Adalet bir an önce tecelli etmeli...

15 Aralık 2017 17:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada "Adalet bir an önce tecelli etmeli ve milletvekilleri hapiste olmamalı. Bu bizim en büyük arzumuz demokrasinin de bir gereği... Anayasa Mahkemesi'nde bu yönde verilmiş kararları var. İfade ettiğim gibi morali iyi, ikinci kitabına başlamış durumda ikinci kitabını yazıyor. Ama sonuçta bir haksızlıkla karşı karşıya umarım bütün bunların hepsini atlatmış oluruz." ifadelerini kullandı.

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