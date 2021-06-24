Kılıçdaroğlu: Çevre kirliliği konusunda hangi adımı attılar Allah aşkına? İşte Marmara'nın hali ortada

Kocaeli'nde muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin çevre kirliliği konusunda yıllardır bir adım atmadığını belirterek Kanal İstanbul projesi konusundaki ısrara tepki gösterdi.

"Üniversite hocaları, işin uzmanları, yıllardır 'yapmayın bunu, Marmara'yı öldüreceksiniz' diyor. Çevre kirliliği konusunda hangi adımı attılar Allah aşkına? İşte Marmara'nın hali ortada..." diyen Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'ndeki kirliliğe de dikkat çekerek “(Ergene Nehri) Çevre konusunda çok hassas bir bölge. Bütün dünya çevre konusunda duyarlı. İklim değişiklikleri oluyor. Çevre konusunda hangi adımı attılar, bana bir Allah'ın kulu çıksın desin, ‘çevre konusunda şu adımı attılar. Kocaeli Üniversitesi’nden bir hoca buradaki hava kirliliği ile ilgili bir rapor hazırladı, ne kadar tehlikeli olduğunu yazdı. ‘Neden bunu millete açıklıyorsun' diye adamı üniversiteden attılar. Müsilaj var. Neden çıktı? Ergene Nehri simsiyah. Kaynağından aktığı yerde bembeyaz, denize aktığı yerde simsiyah.” diye konuştu.