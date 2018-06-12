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Kılıçdaroğlu: 'Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i iade etmesi lazım'

12 Haziran 2018 16:56

Kanal D'de canlı yayınlanan "Kılıçdaroğlu ile Seçim Özel" programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelemek üzere, Adalet Bakanlığı'na giden CHP'li heyetin elde ettiği bilgilere yönelik görüşü sorulması üzerine, şunları söyledi: "Ben dosyalara bakmadım, bana gelen 3 sayfalık bir rapor var. Aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım. Amerika'nın ısrarla somut belge istediği ifade edildi. Ben de onu söylüyorum."

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