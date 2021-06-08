Kılıçdaroğlu: Ben lağım borusu patladı dedim meğer çukurun içinde bunlar, Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkmıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin iktidarın sessizliğine ve savcıların harekete geçmemesine tepki göstererek "Açık ve net ifade ediyorum Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Yargı asla ve asla tarafsız ve bağımsız değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur" dedi.

Peker'in iddiaları için daha önce kullandığı 'lağım borusu patladı' ifadelerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ben lağım borusu dedim, meğer çukurun içinde bunlar. Koku bütün ülkeyi, dünyayı sardı, saray hissetmiyor. Çünkü lağım orada" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır" diyen Kılıçdaroğlu, "İktidar sahipleriyle mafya ortak devlet yönetiyorlar. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Mafya bozuntuları için özel yasa çıkarmadılar mı, mafya önünde el pençe durmadılar mı? Mafyadan talimat alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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