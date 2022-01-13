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Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz yurtlarda kalan ve memnun olmayan öğrencilerin sorunlarını mutlaka çözecek

"Öğrencilere özel bir telefon hattı vereceğiz"

13 Ocak 2022 12:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara ile ilgili bir soruya yanıt verirken, öğrencilerin yaşadığı yurt sorununa değinerek "Belediyelerimiz yurtlarda kalan ve memnun olmayan öğrencilerin sorunlarını mutlaka çözecek" dedi. 

Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanları arkadaşlarımıza talimat vereceğim. Kaldıkları yerde mutlu olmayan, özgürlük alanı sınırlanan öğrencilere özel bir telefon hattı vereceğiz bu telefonları kamuoyu ile de paylaşacağız. Diyeceğiz ki belediye başkanlarımıza bu öğrencileri varsa sorunları mutlaka çözün" dedi. 

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