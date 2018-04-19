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Kılıçdaroğlu: Adayımızı ben değil, Parti Meclisi belirleyecek

19 Nisan 2018 18:40

Erken seçimle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek" dedi. Kılıçdaroğlu, adaylığı hakkındaki soruyu ise "Bunu ben değil PM ve yetkili organlarımız belirler" şeklinde yanıtladı. 24 Haziran olarak belirlenen erken seçim gündemiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Haziranda seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel ve aydınlık bir ay. Karanlığın az aydınlığın fazla olduğu bir ay. Kirazların bol olduğu bir aydır. Haziran iyilerin galip geldiği kötülerin yenildiği bir aydır" dedi. "Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Demokrasiyi getireceğiz. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Benim adaylığıma gelince. Bunu ben değil PM ve yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde PM'yi toplayacağız. Adayımızı böylece belirleyeceğiz. Diğer parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız. Kim demokrasiden yana, tek adam rejimine karşıysa herkesi haziran ayında bekliyoruz." CHP lideri, diğer partilerle ittifak yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise, "Görüşeceğiz" yanıtını verdi.

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