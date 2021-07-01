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Kılıçdaroğlu açıkladı: 'CHP gemisi' Hopa’dan başlayarak Hatay'a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek; sorunlar dinlenecek, raporlanacak

Samsun’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP gemisi’ni Tütün İskelesi’nden uğurladı

01 Temmuz 2021 18:02

Samsun’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği 'CHP gemisi’ni Tütün İskelesi’nden uğurladı. Kılıçdaroğlu, "'CHP gemisi', Hopa’dan başlayarak, Hatay Samandağ’a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunlar dinlenecek, raporlanacak" dedi.

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