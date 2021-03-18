Kılıçdaroğlu: 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart mesajında "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni bir video ile andı. "Çanakkale unutulup geçilmez" ifadelerinin yer aldığı video sosyal medyada #18MartÇanakkaleZaferi etiketiyle paylaşıldı.