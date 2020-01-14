KHK'lı Cemal Yıldırım ve beraberindeki iki kişi gözaltına alındı: "Eylemimiz 15 dakika sürdü, bu 3 yılın rekoru!"

KHK'lı Cemal Yıldırım, Ankara Sakarya Caddesi'nde 'Harbiyeli annesi' Melek Çetinkaya ve KHK'lı Buket İncir'le birlikte eylem yaptıkları sırada gözaltına alındı.

OHAL döneminde müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrenci Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya'nın 19 Ocak'ta Ankara'dan Silivri'ye başlatacağı 'adalet yürüyüşü'nü kamuoyuna duyurmak istediklerini dile getiren Yıldırım, KHK'lılara yönelik uygulamaları gündeme getirmek amacıyla da dört gün boyunca eylem yapacağını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen ve 3 yıldır 'işimi geri istiyorum' eylemlerine devam eden Yıldırım, 'alanda 15 dakika kalabildikten sonra gözaltına alındığını, bunun eylemlerini yaptığı sürede maksimum süre olduğunu belirtti.