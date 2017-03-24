KHK ile atılan eylemci öğretmen, bu kez havada: İşimi öğrencilerimi geri istiyorum!

Bodrum'da meslekten ihraç edilen Eğitim-Sen'li ilkokul öğretmeni Engin Karataş, bu kez de havada eylem yaptı. 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen Karataş, Belediye Meydanı'nda yaptığı eylemler sonucunda birkaç defa gözaltına alınınca denizde eylem yapmıştı ancak Karataş denizde de Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınmıştı. Karataş, eylemini bu kez de havada gerçekleştirdi. Elinde bir pankart ve kalemle yamaç paraşütü yaparken açıklamalarda bulunan Karataş, "Öğrencilerimi istiyorum. Denizde de istemiştim. Bir de havada da istemek gerekiyor tabii ki. İşimi ve öğrencilerimi istiyorum. 3 saat boyunca denizcilere anlattım öğrencileri istediğimi, ama Sahil Güvenlik aldı götürdü beni. Şimdi burada da işimi ve öğrencilerimi istiyorum. Bakalım burada kim beni gelip götürecek?" ifadesini kullandı ve elindeki pankarta "İşimi öğrencilerimi geri istiyorum" yazdı.