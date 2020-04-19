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Kerpiç konakta 90 yıllık tahıl ambarları ortaya çıktı

19 Nisan 2020 12:33

Elazığ’da 10 yıldır kullanılmayan 120 yıllık kerpiç konakta 90 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tahıl ambarı bulundu. Müze Müdürlüğü ekiplerinin incelediği tarihi tahıl ambarlarının koruma altına alınmasının planlandığı öğrenildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde birçok bina hasar görürken, 120 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi konakta ise hafif bir hasar oluştu. Yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan konağın dış duvarında meydana gelen hafif yıkığı fark eden vatandaşlar içine girdi. Konakta eski yapı tahıl ambarı olduğunu fark eden vatandaşlar, Elazığ Müze Müdürlüğüne haber verdi. Tarihi konağa gelerek tahıl ambarlarını inceleyen uzmanlar, ambarların yaklaşık 90 yıllık olduğunu ve eski zamanlarda tahılın bozulmaması için doğal buzdolabı olarak kullanıldığını belirledi.
Depremde Sürsürü Mahallesi'nde birçok binanın hasar aldığını belirten mahalle sakinlerinden Mustafa Daş, "Bu konağın da deprem nedeniyle dış duvarında hafif bir yıkılma meydana geldi. Bizde konağın içine girdik. Konakta uzun yıllar önce yapıldığı tahmin edilen 3 tane tahıl ambarı bulduk. Bu konak zaten 120 yıllık bir konak. Daha önce biz mahalleli olarak Anıtlar Kuruluna başvurmuştuk tescillenmesi için. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da bize destek oldu. Elazığ Müze Müdürlüğüne bağlı arkeolog da baktı. Konağın ve tahıl ambarlarının bir asırlık olduğunu ifade etti. Biz mahalleli olarak bu tarihi konağın korunmasını istiyoruz. İlimizin turizmine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.
Konağın 6 odalı olduğu ifade eden Daş, "Bu konak 10 yıldır kullanılmıyor. Bu konağın yasal hak sahipleriyle görüştüğümde korunmasını istediklerini ifade ettiler. Restorasyonu yapıldıktan sonra gelecek nesillere aktarılmasını istiyorlar. Zaten Anıtlar Kuruluna başvuruda bulunuldu. İlerleyen zamanlarda bir ekibin gelerek incelemelerde bulunması bekleniyor" diye konuştu.

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kerpiç konakambarelazığtahıl ambarı

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