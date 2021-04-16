Kerem Alışık üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü TIR'ı takip etti: "Setten aradılar, 'Nerede kaldın?' diye sordular"

Çekimleri Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Kerem Alışık , Ceyhan'a giderken yoldaki bir TIR'ın üzerinde babası Sadri Alışık 'ın fotoğrafını gördü ve takip etti. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu "İster istemez tırı takip ettim. Sonra setten aradılar, 'Nerede kaldın?' diye sordular. İşte o zaman kendime geldim" dedi.

TIR'ın üzerinde babasının 'Turist Ömer' filmindeki fotoğrafını gören Alışık, yaşadıklarını anlattı.

"İster istemez takip ettim"

Hürriyet Kelebek'e olayla ilgili konuşan Alışık şunları söyledi;

"Adana'dan Ceyhan'a çalışacağımız mekana giderken bir tırın arkasında kocaman Sadri Alışık fotoğrafıyla karşılaştım. İster istemez onu takip etmeye başladım. İnsan hisleniyor tabi. Aklına önce çocukluğu geliyor. 'Büyüyerek çocukluk ettik' diye düşünüyor. Kimsenin ölmediği zamanları özlüyor, gözü doluyor, burnu sızlıyor. Kalbinde inceden bir rüzgar esmeye başlıyor."

"Yanlış yola girdim ve şoför arkadaşa selam verdim"

"Babamın fotoğrafını takip ettiğim için sapmam gereken yerden sapmadım ve yanlış yola girdim. Uzun süre böyle beraberce gittik. Sonra setten aradılar, 'Nerede kaldın?' diye sordular. İşte o zaman kendime geldim. tırın önüne geçip şoför arkadaşıma bir Sadri Alışık selamı verdim ve yoluma döndüm. Yol yanlıştı belki ama nasıl güzeldi, nasıl güzeldi anlatamam."