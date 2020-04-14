Kente ara yollardan giriş yapıldığını tespit eden jandarma, güzergahı toprak yığınıyla kapattı

İçişleri Bakanlığı'nin yayımladığı genelgeyle giriş- çıkışlara kapatılan illerden biri olan Tekirdağ'da araçların girişine izin verilmezken, jandarma ara yolları da toprak yığını ile kapattı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirilen iller arasında bulunan Tekirdağ'da ara yollardan yapılan girişler için de tedbirler alındı. Kırklareli'den Tekirdağ'a gelmek isteyenlerin Balkaya ve Aksicim bölgesindeki ara yolları kullandığının belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri, yolu toprak yığını ile kapattı.