80 bin öğrencinin yaşadığı bölgede kenevir çiftliği!

Bursa narkotik polisi, 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle'de bir fabrika binasına yaptığı operasyonda fabrika yerine havalandırma boruları, vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış Kenevir serası ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde bazı şahısların yasadışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirip öğrencilere satma hazırlığı içerisinde olduklarını tespit eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri şahısların Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen fabrikaya gece yarısı baskın yaptı.

Drone ile havadan da destek verilen operasyonda fabrika binasının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, kapıları kırıp içeriye girdiklerinde fabrika yerine her odası kenevir serası ile karşılaştı.

Özel dizayn edilmiş havalandırma boruları, çalışır haldeki vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış sera odalarda yapılan aramalarda 430 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken 2 farklı ilde de şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.