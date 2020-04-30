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Kenevir serasına polis baskını; 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

30 Nisan 2020 10:24

Adana polisi, serada yetiştirilen ve boyu 2.5 metreye ulaşan 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde sera haline getirilen bir yerde Hint keneviri yetiştiriliği bilgisi edindi. Sera yapılan alana giden polis ekipleri, boyları 40 santim ve 2.5 metre arasında değişen 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Polis, kenevirleri yetiştirdiği ileri sürülen Kenan A. (27) ve Remzi İ.'yi (51) gözaltına alarak kenevire de el koydu. Emniyete getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kenan A. tutuklanırken, Remzi İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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