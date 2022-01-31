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Kendisini "Kuş dili" ile karşılayanlara Binali Yıldırım, ıslıkla cevap vermeye çalıştı

Yıldırım, Islık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ü ziyaret etti

31 Ocak 2022 12:21

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ü ziyaret etti. Kendisini kemençe ve ıslık diliyle karşılayan Kuşköy sakinlerine Yıldırım'ın ıslıkla cevap vermeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Binali Yıldırım, Kuşköy köyüne gelerek geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülünü alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek’i ziyaret etti. Yıldırım, burada köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılandı. Kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalıştı. Daha sonra köyü gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Binali YıldırımAKPGiresunÇanakçıIslık Dili

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